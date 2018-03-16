أرسنال يضمن مقعده في ربع نهائي الدوري الأوروبي بمشاركة “محمد النني”

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تأهل فريق أرسنال الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي عقب فوزه على حساب ضيفه فريق ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أرسنال في المباراة كلاً من الإنجليزي داني ويلباك في الدقيقة التاسعة والثلاثين من ركلة جزاء والدقيقة السادسة والثمانين، إضافة إلى السويسري تشاكا في الدقيقة الحادية والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ميلان التركي هاكان كالهانوغلو في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن فريق أرسنال كان قد نجح في تحقيق الفوز أيضاً ولكن بنتيجة هدفين مقابل لا شئ على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو.

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