تعرف على الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

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شهد مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي إقامة جميع مباريات إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم جميع نتائج مباريات الإياب إضافة إلى الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تُقام قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي في عصر اليوم الجمعة، وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، علماً بأن عملية سحب القرعة سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، على أن تكون قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة هي الناقلة للمباراة.

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نتائج إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي

لوكوموتيف موسكو الروسي 5/1 أتلتيكو مدريد الإسباني

دينامو كييف الأوكراني 2/0 لاتسيو الإيطالي

سالزبورغ النمساوي 0/0 بوروسيا دورتموند الألماني

فيكتوريا بلزن التشيكي 1/2 سبورتينغ لشبونة البرتغالي

أرسنال الإنجليزي 1/3 ميلان الإيطالي

أولمبيك ليون الفرنسي 3/2 سيسكا موسكو الروسي

أتلتيك بيلباو الإسباني 2/1 أولمبيك مارسيليا الفرنسي

زينيت الروسي 1/1 لايبزيغ الألماني

الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

أرسنال / أتلتيكو مدريد / لاتسيو / أولمبيك مارسيليا / سيسكا موسكو / سبورتينغ لشبونة / سالزبورغ / لايبزيغ

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