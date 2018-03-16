الأهلي يُفكر جدياً في إعادة نجميه لصفوف الفريق الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر مارس الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي يُفكر جدياً في استعادة اثنين من نجوم الفريق المحترفين في الخارج، وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر قبل انطلاقة الموسم الجديد.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يرغب في التعاقد من جديد ولو حتى على سبيل الإعارة فقط مع كلاً من الثنائي رمضان صبحي لاعب نادي ستوك سيتي الإنجليزي، إضافة إلى محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي أندرلخت البلجيكي والمعار حالياً لنادي قاسم باشا التركي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن هذه الخطوة من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي تأتي في ظل الرحيل المرتقب للنجم عبد الله السعيد عن صفوف القلعة الحمراء، وذلك بعدما تم عرض اللاعب إلى البيع عقب تجديد عقده مباشرة مع النادي الأهلي.

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