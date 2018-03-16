الزمالك يقترب من التوصل إلى اتفاق مع عبد الشافي تمهيداً لعودته بعد المونديال

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر مارس الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد اقترب من التوصل إلى اتفاق مع الظهير الأيسر محمد عبد الشافي لاعب نادي الفتح السعودي، وذلك تمهيداً لعودته إلى نادي الزمالك في الصيف المقبل.
حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور سوف يُكثف من المفاوضات مع النجم المخضرم محمد عبد الشافي، وخاصة في ظل الرغبة الكبيرة من جانب الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك في التعاقد مع اللاعب.
كما أضافت التقارير أيضاً أن هذه الخطوة من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك تأتي في ظل اقتراب رحيل الظهير الأيسر السوري مؤيد العجان عن صفوف نادي الزمالك، وذلك عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها اللاعب.
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