موعد مباراة ليفربول وواتفورد بمشاركة “محمد صلاح” في الدوري الانجليزي السبت 17/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وواتفورد بمشاركة “محمد صلاح” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق ليفربول نظيره فريق واتفورد في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ليفربول وواتفورد

ستُقام مباراة ليفربول وواتفورد في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد

ستكون مباراة ليفربول وواتفورد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة.

ترتيب ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق ليفربول حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 60 نقطة، فيما يحتل فريق واتفورد حالياً المركز العاشر في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 36 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ليفربول الموسم الحالي

بورتو البرتغالي 5/0 ليفربول / دوري أبطال أوروبا

ليفربول 1/4 وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول 0/2 نيوكاسل يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول 0/0 بورتو / دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد 0/2 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز

نتائج أخر 5 مباريات لفريق واتفورد في الدوري الإنجليزي

واتفورد 1/4 تشيلسي

وست هام يونايتد 0/2 واتفورد

واتفورد 0/1 إيفرتون

واتفورد 0/1 وست بروميتش ألبيون

ارسنال 0/3 واتفورد

تشكيلة فريق ليفربول المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / جويل ماتيب / روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون / جورجينيو فينالدوم / أليكس أوكسليد تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو

المدرب: الألماني يورغن كلوب

مقدمة عن مباراة ليفربول وواتفورد

يدخل فريق ليفربول هذه المواجهة تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب عازماً على العودة من جديد إلى المسار الصحيح، وخاصة بعد الخسارة الماضية التي تعرض لها في ديربي إنجلترا على يد غريمه التقليدي فريق مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد.

وعلى إثر هذه النتيجة خسر فريق ليفربول معركة الوصافة وبات الآن مهدداً من جديد بالخروج من المراكز الأربعة الأولى، وخاصة بعدما أصبح فريق تشيلسي صاحب المركز الخامس قريباً منه للغاية، حيث تقلص الفارق بين الفريقين إلى أربعة نقاط فقط لا غير، علماً بأن الأشهر القليلة الحاسمة من عمر الموسم سوف تشهد مواجهة منتظرة بين فريق تشيلسي وبين ضيفه فريق ليفربول على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

ولا شك أن الخسارة في مباراة ديربي إنجلترا سوف تؤثر كثيراً على فريق ليفربول، وذلك نظراً إلى أنها أعادته من جديد عدة خطوات إلى الخلف بعدما نجح في تحقيق سلسلة إيجابية من النتائج المتتالية، ولكن الشك عاد من جديد لكي يدخل الآن على لاعبي فريق الريدز في فترة غير مسموح فيها بإضاعة أي نقطة على الإطلاق.

ولا يُنافس فريق ليفربول في الموسم الحالي قبل نهاية الموسم بأشهر قليلة فقط سوى على لقب دوري أبطال أوروبا، وهو ما يؤكد بدوره على أن فريق ليفربول في طريقه لكي يخرج من الموسم الحالي خالي الوفاض دون أن يتمكن من تحقيق أي لقب على الإطلاق، وخاصة في ظل قوة جميع الأندية المتواجدة في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وربما ما قد يُعقد من مهمة فريق ليفربول أكثر في هذه الجولة أمام منافسه فريق واتفورد، أن الأخير يتواجد في منتصف جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، أي أنه سوف يخوض المواجهة بدون أي ضغوطات على الإطلاق، وبالتالي فإن المباراة لن تكون سهلة نهائياً على لاعبي فريق ليفربول.

ويبقى لفريق ليفربول مباراة واحدة فقط متبقية له في شهر مارس الحالي، وذلك حينما يحل ضيفاً على نظيره العنيد فريق كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك في اليوم الأخير من عمر الشهر الحالي.

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