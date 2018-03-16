موعد مباراة وست بروميتش وبورنموث بمشاركة “حجازي” و”جبر” في الدوري الانجليزي السبت 17/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة وست بروميتش وبورنموث بمشاركة “حجازي” و”جبر” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق بورنموث نظيره فريق وست بروميتش ألبيون في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب فيتاليتي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة وست بروميتش وبورنموث

ستُقام مباراة وست بروميتش وبورنموث في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب فيتاليتي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة وست بروميتش وبورنموث

ستكون مباراة وست بروميتش وبورنموث منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

ترتيب وست بروميتش وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق وست بروميتش حالياً المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ولا يمتلك في رصيده سوى 20 نقطة فقط لا غير، فيما يحتل فريق بورنموث حالياً المركز الثاني عشر في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 33 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق وست بروميتش ألبيون في الموسم الحالي

تشيلسي 0/3 وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز

وست بروميتش ألبيون 2/1 ساوثهامبتون / كأس الاتحاد الإنجليزي

وست بروميتش ألبيون 2/1 هدرسفيلد تاون / الدوري الإنجليزي الممتاز

واتفورد 0/1 وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز

وست بروميتش ألبيون 4/1 ليستر سيتي

نتائج أخر 5 مباريات لفريق بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

بورنموث 1/2 ستوك سيتي

هدرسفيلد تاون 1/4 بورنموث

بورنموث 2/2 نيوكاسل يونايتد

ليستر سيتي 1/1 بورنموث

بورنموث 4/1 توتنهام هوتسبير

مشاركة أحمد حجازي وعلي جبر مع وست بروميتش ألبيون

يُعتبر النجم المصري أحمد حجازي أحد الركائز الأساسية في صفوف فريق وست بروميتش ألبيون في الموسم الحالي، وذلك بعدما شارك منذ اليوم الأول له مع الفريق وحتى هذه اللحظة سواء مع المدرب السابق للفريق مارتن أونيل أو حتى مع المدرب الحالي آلان بارديو.

ولكن وفي الوقت ذاته لم يُساعد النجم المصري أحمد حجازي بما يمتلكه من قدرات دفاعية كبيرة فريقه وست بروميتش ألبيون على الصمود كثيراً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، ولعل أبرز دليل على ذلك أن فريق وست بروميتش ألبيون يُعاني في قاع ترتيب البريمرليغ وبات قريباً للغاية من الهبوط في نهاية المطاف إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

أما النجم المصري الآخر علي جبر والذي يلعب أيضاً في مركز قلب الدفاع، لم يحصل بعد على الفرصة الحقيقية من أجل المشاركة رفقة الفريق في أي مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وربما السبب الرئيسي في ذلك هو أن النجم المصري علي جبر قد انتقل حديثاً إلى صفوف فريق وست بروميتش ألبيون على سبيل الإعارة قادماً من فريق الزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي.

وهو الأمر الذي يجعله في حاجة ماسة إلى التأقلم مع أسلوب لعب الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن الممكن أن يحصل على فرصته في الموسم المقبل ولكن حينما يكون الفريق مشاركاً في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، علماً بأن كلاً من الثنائي أحمد حجازي وعلي جبر يُعتبران من الأعمدة الرئيسية في تشكيلة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، والذي يستعد للمشاركة في مونديال روسيا المقبل بعد أشهر قليلة فقط من الآن.

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