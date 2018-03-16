موعد مباراة ستوك سيتي وإيفرتون بمشاركة “رمضان صبحي” في الدوري الانجليزي السبت 17/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ستوك سيتي وإيفرتون بمشاركة “رمضان صبحي” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق ستوك سيتي نظيره فريق إيفرتون في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر مارس الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ستوك سيتي وإيفرتون

ستُقام مباراة ستوك سيتي وإيفرتون في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ستوك سيتي وإيفرتون

ستكون مباراة ستوك سيتي وإيفرتون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

ترتيب ستوك سيتي وإيفرتون

يحتل فريق ستوك سيتي حالياً المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 27 نقطة، فيما يحتل فريق إيفرتون حالياً المركز التاسع في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 37 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

بورنموث 1/2 ستوك سيتي

ستوك سيتي 1/1 برايتون

ليستر سيتي 1/1 ستوك سيتي

ساوثهامبتون 0/0 ستوك سيتي

ستوك سيتي 2/0 مانشستر سيتي

نتائج أخر 5 مباريات لفريق إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

أرسنال 1/5 إيفرتون

إيفرتون 1/3 كريستال بالاس

واتفورد 0/1 إيفرتون

بيرنلي 1/2 إيفرتون

إيفرتون 0/2 برايتون

مشاركة رمضان صبحي مع ستوك سيتي

لا يزال النجم المصري رمضان صبحي يُعاني بشكل مؤسف للغاية مع فريقه ستوك سيتي، وذلك سواء على المستوى الجماعي أو حتى على المستوى الفردي بالرغم من الموهبة والإمكانيات التي يمتلكها اللاعب، إلا أنها حتى هذه اللحظة يبدو أنها ليست كافية من أجل حصول النجم المصري رمضان صبحي على فرصة لإثبات نفسه.

حيث عانى النجم المصري رمضان صبحي منذ مطلع الموسم الحالي من الجلوس حبيساً على مقاعد البدلاء، أو إما بالمشاركة مع فريق ستوك سيتي للشباب وربما حصل على ربع فرصة حينما شارك كلاعب بديل في أكثر من مناسبة مع فريقه ستوك سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا تقتصر معاناة النجم المصري رمضان صبحي على مجرد عدم الحصول على فرصة من أجل المشاركة بصفة أساسية في المباريات، ولكن الكارثة الأكبر أن فريق ستوك سيتي بات على مشارف الهبوط في نهاية الموسم الحالي إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وعلى الرغم من قيام إدارة نادي ستوك سيتي بإقالة المدرب مارك هيوز وتعيين بدلاً منه المدرب بول لامبرت، إلا أن حالة فريق ستوك سيتي لم تتغير على الإطلاق وأيضاً لم تتغير معها حالة النجم المصري رمضان صبحي، والذي يُعتبر أحد الركائز الأساسية في صفوف المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، والذي يستعد بدوره من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

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