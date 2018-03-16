موعد مباراة يوفنتوس وسبال في الدوري الايطالي السبت 17/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وسبال في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق سبال نظيره فريق يوفنتوس في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب باولو مازا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة يوفنتوس وسبال

ستُقام مباراة يوفنتوس وسبال في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب باولو مازا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأحد.

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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وسبال

ستكون مباراة يوفنتوس وسبال منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

ترتيب يوفنتوس وسبال في الدوري الإيطالي

يحتل فريق يوفنتوس حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 74 نقطة، فيما يحتل فريق سبال حالياً المركز الثامن عشر في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 24 نقطة فقط.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق يوفنتوس في الموسم الحالي

يوفنتوس 0/1 أتالانتا / كأس إيطاليا

لاتسيو 1/0 يوفنتوس / الدوري الإيطالي

توتنهام هوتسبير الإنجليزي 2/1 يوفنتوس / دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس 0/2 أودينيزي / الدوري الإيطالي

يوفنتوس 0/2 أتالانتا / الدوري الإيطالي

نتائج أخر 5 مباريات لفريق سبال في الدوري الإيطالي

سبال 4/0 ميلان

نابولي 0/1 سبال

كروتوني 3/2 سبال

سبال 0/1 بولونيا

ساسولو 1/1 سبال

تشكيلة فريق يوفنتوس المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / مهدي بن عطية / جورجيو كيليني / أليكس ساندرو

خط الوسط: سامي خضيرة / بليز ماتويدي / ميراليم بيانيتش / دوغلاس كوستا

خط الهجوم: باولو ديبالا / غونزالو هيغواين

المدرب: الإيطالي ماسيمليانو أليغري

مقدمة عن مباراة يوفنتوس وسبال

يدخل فريق يوفنتوس هذه المواجهة أمام فريق سبال تحت قيادة مدربه الإيطالي ماسيمليانو أليغري عازماً على مواصلة حصد الانتصارات والنقاط، وذلك من أجل الابتعاد أكثر في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وخاصة في ظل تعثر مُلاحقه المباشر فريق نابولي والذي لم يعرف بدوره طعم الانتصار في آخر جولتين من عمر المسابقة.

وهو ما جعل الفارق يتسع بينهما إلى أربعة نقاط، مما يجعل فريق يوفنتوس في طريق مفتوح من أجل التتويج في نهاية المطاف باللقب السابع له على التوالي على مستوى مسابقة الدوري الإيطالي، علماً بأن ذلك الفارق من الممكن أن يتسع أكثر في الجولات القادمة من عمر الكالتشيو.

ولا شك أن الأمور سوف يتم حسمها بشكل نهائي حينما يأتي موعد المباراة المرتقبة، وذلك حينما يستقبل فريق يوفنتوس نظيره فريق نابولي على ملعب أليانز في مدينة تورينو، علماً بأن فريق يوفنتوس يأمل في أن يحسم أمر لقب الدوري الإيطالي بشكل مبكر، وذلك حتى يكون كامل تركيزه منصباً على كلاً من مسابقة كأس إيطاليا إضافة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى صعيد مسابقة كأس إيطاليا نجح فريق يوفنتوس في الوصول إلى الدور النهائي من عمر المسابقة على أن يواجه فريق ميلان في المشهد الختامي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما في اليوم التاسع من شهر مايو المقبل.

أما على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا فقد نجح فريق يوفنتوس في الوصول إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، ولكن دون أدنى شك لن تكون مهمته سهلة على الإطلاق في ظل قوة جميع الأندية التي وصلت معه إلى الدور ذاته.

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