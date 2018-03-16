موعد مباراة الأهلي ومونانا في دوري أبطال أفريقيا السبت 17/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي ومونانا في دوري أبطال أفريقيا، يستقبل فريق مونانا الغابوني نظيره فريق الأهلي في يوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب الصداقة الدولي في العاصمة الغابونية ليبروفيل، وذلك في إطار إياب دور ال32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

موعد مباراة الأهلي ومونانا

ستُقام مباراة الأهلي ومونانا في يوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب الصداقة الدولي في العاصمة الغابونية ليبروفيل، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونانا

ستكون مباراة الأهلي ومونانا منقولة بشكل حصري عبر شاشة قناة أون سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

ترتيب الأهلي ومونانا في الدوري المصري والغابوني

يحتل فريق الأهلي حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 75 نقطة، فيما يحتل فريق مونانا حالياً المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الغابوني مع امتلاكه في رصيده 7 نقاط.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق الأهلي في الموسم الحالي

الأهلي 0/5 النصر / الدوري المصري الممتاز

الأهلي 1/2 الإنتاج الحربي / الدوري المصري الممتاز

الداخلية 3/0 الأهلي / الدوري المصري الممتاز

الأهلي 0/4 مونانا / دوري أبطال أفريقيا

إنبي 1/0 الأهلي / الدوري المصري الممتاز

قائمة فريق الأهلي في مباراته أمام مونانا

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي

خط الدفاع: سعد الدين سمير / أيمن أشرف / أحمد فتحي / محمد نجيب / محمد هاني / صبري رحيل / علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / أحمد حمدي / أحمد حمودي / كريم نيدفيد / إسلام محارب / ميدو جابر / وليد سليمان / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / جونيور أجايي / وليد سليمان

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن

المدرب: المصري حسام البدري

مقدمة عن مباراة الأهلي ومونانا

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على وقع فوز عريض وسهل للغاية لمصلحة فريق الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي كانت قد جمعت بينهما على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن أهداف فريق الأهلي قد تناوب على تسجيلها كلاً من مروان محسن ووليد أزارو بواقع هدف لكل منهما، إضافة إلى هدفين للنجم المغضوب عليه حالياً عبد الله السعيد.

وعلى الرغم من أن فريق الأهلي قد ضمن بنسبة مؤكدة للغاية بطاقة عبوره إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي من المتوقع أن يقوم بالاعتماد على كافة العناصر الأساسية في هذه المباراة، وخاصة من أجل تفادي حدوث أي مفاجآت غير مرغوب فيها على الإطلاق ولو حتى الخسارة بهدف وحيد.

ويعيش فريق الأهلي في الوقت الراهن أجوائاً سعيدة للغاية، وذلك بعدما نجح في الفوز بشكل رسمي بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن ذلك هو اللقب الثالث له على التوالي على مستوى المسابقة، وإضافة إلى ذلك أيضاً فإنه يُعتبر اللقب رقم 40 في تاريخ النادي الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وهو الأمر الذي من شأنه أن يُعطي فريق الأهلي دافعاً قوياً للغاية في بقية أطوار الموسم الحالي، وذلك من أجل المنافسة بقوة على جميع الألقاب الممكنة، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الأهلي هو الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا بعدما غاب عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013 م.

احتمالات تأهل الأهلي إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

يحتاج فريق الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة من أجل ضمان تأهله لدور المجموعات

يحتاج فريق الأهلي إلى التعادل بأي نتيجة من أجل ضمان تأهله لدور المجموعات

يحتاج فريق الأهلي إلى الخسارة بثلاثة أهداف مقابل لا شئ من أجل ضمان تأهله لدور المجموعات

يحتاج فريق الأهلي إلى الخسارة بأربعة أهداف مقابل لا شئ، ومن حسم التأهل إما من خلال الأشواط الإضافية أو من خلال ركلات الترجيح

يحتاج فريق الأهلي إلى الخسارة بأربعة أهداف أو أكثر ولكن بشرط تسجيل هدف أو أكثر أي أن الفارق يبقى ثلاثة أهداف بينهما من أجل ضمان تأهله لدور المجموعات

احتمالات تأهل مونانا إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

يحتاج مونانا إلى الفوز بأربعة أهداف مقابل لا شئ، ومن ثم حسم التأهل إما من خلال الأشواط الإضافية أو من خلال ركلات الترجيح

يحتاج مونانا إلى الفوز بأكثر من أربعة أهداف دون استقبال أي هدف في شباكه من أجل ضمان تأهله لدور المجموعات

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الأهلي ومونانا

يُعتبر فريق الأهلي هو صاحب أكبر عدد من الألقاب في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث نجح في الفوز بثمانية ألقاب سابقة في المسابقة الأفريقية

يعود آخر تتويج لفريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا إلى عام 2013 م، وذلك حينما فاز باللقب على حساب منافسه في المباراة النهائية فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي

وصل فريق الأهلي إلى الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الماضي 2017 م، ولكنه خسر اللقب في نهاية المطاف على يد فريق الوداد البيضاوي المغربي

يُشارك فريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 29 في تاريخ المسابقة الأفريقية

فاز فريق الأهلي رسمياً بلقبين في عام 2018 م، وهما لقب كأس السوبر المصري إضافة إلى لقب الدوري المصري الممتاز

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