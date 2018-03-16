موعد مباراة المصري وسيمبا في كأس الاتحاد الإفريقي السبت 17/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة المصري البورسعيدي وسيمبا في كأس الاتحاد الإفريقي، يستقبل فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق سيمبا التنزاني في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب بورسعيد في محافظة بورسعيد، وذلك في إطار إياب دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2018 م.

موعد مباراة المصري وسيمبا

ستُقام مباراة المصري البورسعيدي وسيمبا في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب بورسعيد، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة المصري وسيمبا

ستكون مباراة المصري البورسعيدي وسيمبا منقولة بشكل حصري عبر شاشة قناة أون سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

ترتيب المصري وسيمبا في الدوري المصري والتنزاني

يحتل فريق المصري البورسعيدي حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 49 نقطة، فيما يحتل فريق سيمبا حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري التنزاني مع امتلاكه في رصيده 46 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق المصري البورسعيدي في الموسم الحالي

جرين بافالوز الزامبي 1/2 المصري البورسعيدي / كأس الاتحاد الإفريقي

المقاولون العرب 2/1 المصري البورسعيدي / الدوري المصري الممتاز

المصري البورسعيدي 1/3 الأسيوطي سبورت / الدوري المصري الممتاز

سيمبا التنزاني 2/2 المصري البورسعيدي / كأس الاتحاد الإفريقي

المصري البورسعيدي 0/0 الإنتاج الحربي / الدوري المصري الممتاز

مقدمة عن مباراة المصري وسيمبا

يدخل فريق المصري البورسعيدي هذه المواجهة الصعبة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام حسن عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه، وذلك من أجل التأهل إلى دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي في نسخة العام الحالي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق على أرض دولة تنزانيا، وهو الأمر الذي يصب دون أدنى شك في مصلحة فريق المصري البورسعيدي والذي بات على مشارف الصعود إلى دور المجموعات.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق على فريق المصري البورسعيدي، وخاصة وأن فريق سيمبا يتصدر حالياً جدول ترتيب الدوري التنزاني مما يؤكد بدوره على أن فريق سيمبا يُقدم موسماً كبيراً حتى هذه اللحظة.

احتمالات تأهل المصري البورسعيدي إلى دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي

يحتاج فريق المصري البورسعيدي إلى الفوز بأي نتيجة من أجل ضمان تأهله لدور المجموعات

يحتاج فريق المصري البورسعيدي إلى التعادل بهدف لمثله من أجل ضمان تأهله لدور المجموعات

يحتاج فريق المصري البورسعيدي إلى التعادل بهدفين لمثلهما، ومن ثم حسم التأهل إما من خلال الأشواط الإضافية أو من خلال ركلات الترجيح

احتمالات تأهل سيمبا إلى دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي

يحتاج فريق سيمبا إلى الفوز بأي نتيجة من أجل ضمان تأهله لدور المجموعات

يحتاج فريق سيمبا إلى التعادل بثلاثة أهداف لمثلها أو أكثر من أجل ضمان تأهله لدور المجموعات

يحتاج فريق سيمبا إلى التعادل بهدفين لمثلهما، ومن ثم حسم التأهل إما من خلال الأشواط الإضافية أو من خلال ركلات الترجيح

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