تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر مارس الحالي قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الذهاب والإياب للدور ربع النهائي من عمر المسابقة في شهر إبريل المقبل، علماً بأن الأندية المتأهلة إلى ذلك الدور هي أندية ريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية من إسبانيا، إضافة إلى أندية مانشستر سيتي وليفربول من إنجلترا، وأيضاً أندية يوفنتوس وروما من إيطاليا، وأخيراً نادي بايرن ميونخ من ألمانيا.

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نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

برشلونة الإسباني / روما الإيطالي

إشبيلية الإسباني / بايرن ميونخ الألماني

يوفنتوس الإيطالي / ريال مدريد الإسباني

ليفربول الإنجليزي / مانشستر سيتي الإنجليزي

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