موعد مباراة توتنهام وسوانزي في كأس إنجلترا السبت 17/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة توتنهام هوتسبير وسوانزي سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، يستقبل فريق سوانزي سيتي نظيره فريق توتنهام هوتسبير في يوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب الحرية، وذلك في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2018 م.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير وسوانزي سيتي

ستُقام مباراة توتنهام هوتسبير وسوانزي سيتي في يوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب الحرية، وذلك في تمام الساعة الثانية والربع ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة والربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير وسوانزي سيتي

ستكون مباراة توتنهام هوتسبير وسوانزي سيتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

ترتيب توتنهام هوتسبير وسوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق توتنهام هوتسبير حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 61 نقطة، فيما يحتل فريق سوانزي سيتي حالياً المركز الرابع عشر في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 31 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق توتنهام هوتسبير في الموسم الحالي

كريستال بالاس 1/0 توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنهام هوتسبير 1/6 روشديل / كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبير 0/2 هدرسفيلد تاون / الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنهام هوتسبير 2/1 يوفنتوس الإيطالي / دوري أبطال أوروبا

بورنموث 4/1 توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز

نتائج أخر 5 مباريات لفريق سوانزي سيتي في الموسم الحالي

شيفيلد وينزداي 0/0 سوانزي سيتي / كأس الاتحاد الإنجليزي

برايتون 1/4 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز

سوانزي سيتي 0/2 شيفيلد وينزداي / كأس الاتحاد الإنجليزي

سوانزي سيتي 1/4 وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز

هدرسفيلد تاون 0/0 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز

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