موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في كأس إنجلترا السبت 17/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، يستقبل فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق برايتون في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وذلك في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2018 م.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

ستُقام مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأحد.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة.

ترتيب مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق مانشستر يونايتد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 65 نقطة، فيما يحتل فريق برايتون حالياً المركز الحادي عشر في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 34 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق مانشستر يونايتد في الموسم الحالي

إشبيلية الإسباني 0/0 مانشستر يونايتد / دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد 1/2 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس 3/2 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد 1/2 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد 2/1 إشبيلية الإسباني / دوري أبطال أوروبا

نتائج أخر 5 مباريات لفريق برايتون في الموسم الحالي

ستوك سيتي 1/1 برايتون / الدوري الإنجليزي الممتاز

برايتون 1/3 كوفنتري سيتي / كأس الاتحاد الإنجليزي

برايتون 1/4 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز

برايتون 1/2 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز

إيفرتون 0/2 برايتون / الدوري الإنجليزي الممتاز

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سيرخيو روميرو

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك بايلي / كريس سمالينغ / أشلي يونغ

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / سكوت / بول بوغبا / أليكسيس سانشيز / أنطوني مارسيال

خط الهجوم: روميلو لوكاكو

المدرب: البرتغالي جوزيه مورينيو

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