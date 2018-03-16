تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي

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أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر مارس الحالي قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الذهاب والإياب للدور ربع النهائي في شهر إبريل المقبل، علماً بأن الأندية المتأهلة إلى ذلك الدور هي أتلتيكو مدريد وأولمبيك مارسيليا وأرسنال ولايبزيغ وسيسكا موسكو وسبورتينغ لشبونة وسالزبورغ ولاتسيو.

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نتائج قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي

لايبزيغ الألماني / أولمبيك مارسيليا الفرنسي

أرسنال الإنجليزي / سيسكا موسكو الروسي

أتلتيكو مدريد الإسباني / سبورتينغ لشبونة البرتغالي

لاتسيو الإيطالي / سالزبروغ النمساوي

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