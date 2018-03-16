موعد مباراة العين والجزيرة بمشاركة “حسين الشحات” في دوري الخليج العربي السبت 17/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة العين والجزيرة بمشاركة “حسين الشحات” في دوري الخليج العربي، يستقبل فريق الجزيرة نظيره فريق العين في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة دوري الخليج العربي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة العين والجزيرة

ستُقام مباراة العين والجزيرة في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب محمد بن زايد، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة العين والجزيرة

ستكون مباراة العين والجزيرة منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، فيما ستكون قناة أبوظبي الرياضية الأولى هي الناقلة للمباراة، كما ستكون المباراة منقولة أيضاً عبر شاشة قناة دبي الرياضية وذلك على القمر الصناعي نايل سات.

ترتيب العين والجزيرة في دوري الخليج العربي

يحتل فريق العين حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب دوري الخليج العربي مع امتلاكه في رصيده 41 نقطة، فيما يحتل فريق الجزيرة حالياً المركز الخامس في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 25 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق العين في الموسم الحالي

العين 1/1 الريان القطري / دوري أبطال آسيا

الشارقة 1/3 العين / دوري الخليج العربي

العين 2/6 الوحدة / دوري الخليج العربي

العين 2/2 استقلال طهران الإيراني / دوري أبطال آسيا

استقلال طهران الإيراني 1/1 العين / دوري أبطال آسيا

نتائج أخر 5 مباريات لفريق الجزيرة في الموسم الحالي

الأهلي السعودي 1/2 الجزيرة / دوري أبطال آسيا

الجزيرة 1/2 حتا / دوري الخليج العربي

شباب أهلي دبي 1/2 الجزيرة / دوري الخليج العربي

الجزيرة 0/0 تراكتور الإيراني / دوري أبطال آسيا

تراكتور الإيراني 1/1 الجزيرة / دوري أبطال آسيا

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