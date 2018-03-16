تعرف على موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ قليل اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر مارس الحالي عن موعد مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، وذلك بعدما أجرى قرعة الدور ربع النهائي اليوم أيضاً في مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة نيون السويسرية.

وقد أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري الأبطال عن مواجهة نارية بين فريق ريال مدريد الإسباني وبين نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي، إضافة إلى مواجهة أخرى بين فريق برشلونة الإسباني وبين نظيره فريق روما الإيطالي، كما أسفرت القرعة أيضاً عن مواجهة بين فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وبين نظيره فريق ليفربول الإنجليزي، أما المواجهة الأخيرة فسوف تكون بين فريق بايرن ميونخ الألماني وبين نظيره فريق إشبيلية الإسباني.

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موعد مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

إشبيلية / بايرن ميونخ، الثلاثاء 3 أبريل 2018، ملعب رامون سانشيز بيثخوان

يوفنتوس / ريال مدريد، الثلاثاء 3 أبريل 2018، ملعب أليانز

برشلونة / روما، الأربعاء 4 أبريل 2018، ملعب الكامب نو

ليفربول / مانشستر سيتي، الأربعاء 4 أبريل 2018، ملعب أنفيلد رود

موعد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

روما / برشلونة، الثلاثاء 10 أبريل 2018، ملعب الأولمبيكو

مانشستر سيتي / ليفربول، الثلاثاء 10 أبريل 2018، ملعب الاتحاد

بايرن ميونخ / إشبيلية، الأربعاء 11 أبريل 2018، ملعب أليانز أرينا

ريال مدريد / يوفنتوس، الأربعاء 11 أبريل 2018، ملعب سانتياغو بيرنابيو

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