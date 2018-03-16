الزمالك يكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص النجم عبد الله السعيد

Advertisements

كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من نادي الزمالك اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر مارس الحالي عن تفاصيل جديدة، وذلك بخصوص أزمة النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الأهلي.

حيث أشارت المصادر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد أكد أن النجم عبد الله السعيد لم يكتفِ فقط بالتوقيع مع نادي الزمالك قبل قيامه بتجديد عقده مع النادي الأهلي، وإنما قام أيضاً بإستلام مبلغ 40 مليون جنيه مصري من إدارة نادي الزمالك ولم يقوم بإرجاعها حتى هذه اللحظة.

Advertisements

كما أضافت المصادر أيضاً أن ذلك المبلغ قد حصل عليه النجم عبد الله السعيد بالإضافة إلى توقيعه على وصل أمانة تصل قيمته إلى مبلغ 100 مليون دولار، علماً بأن كافة هذه التفاصيل سوف يكشفها المستشار مرتضى منصور في مؤتمر صحفي سوف يعقده يوم غداً السبت في مقر نادي الزمالك.

إقرأ أيضاً: تعرف على موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا