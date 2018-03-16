تعرف على قائمة منتخب إسبانيا استعداداً لملاقاة ألمانيا والأرجنتين ودياً

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أعلن الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب منتخب إسبانيا اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر مارس الحالي عن قائمة منتخب بلاده، والتي تستعد لخوض مباراتين في إطار ودي من أجل التحضير للمشاركة في مونديال روسيا المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإسباني مباراتين في إطار ودي خلال فترة التوقف الدولي القادمة في شهر مارس الحالي، وذلك حينما يواجه أولاً منتخب ألمانيا في المباراة الأولى، ومن ثم سوف يواجه منتخب الأرجنتين في المباراة الثانية.

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قائمة منتخب إسبانيا

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا / كيبا / بيبي رينا

خط الدفاع: جوردي ألبا / ماركوس ألونسو / ناتشو فيرنانديز / داني كارفاخال / سيزار أزبيليكويتا / اودريوزولا / سيرخيو راموس / جيرارد بيكيه

خط الوسط: إيسكو / تياغو ألكانتارا / ديفيد سيلفا / أندريس إنييستا / ساؤول نيغويز / داني باريخو / كوكي / رودي / ماركو أسينسيو / لوكاس فاسكيز

خط الهجوم: دييغو كوستا / رودريجو / إياغو أسباس

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