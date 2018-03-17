حالة من الترقب في الشارع المصري قبل مؤتمر مرتضى منصور اليوم

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يعيش الشارع المصري والوسط الرياضي بأكمله في مصر اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر مارس الحالي وسط حالة من الترقب الشديد، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد المؤتمر الصحفي الذي سوف يقوم بعقده المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويأتي ذلك المؤتمر الصحفي من طرف المستشار مرتضى منصور في ظل أزمة النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الأهلي، والذي قام بالتوقيع على عقد انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك ومن ثم قام بتجديد عقده مع النادي الأهلي، قبل أن يتم عرضه إلى البيع بعدما علم مجلس إدارة النادي الأهلي بتوقيع عبد الله السعيد مع نادي الزمالك.

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ومن المقرر أن يقوم المستشار مرتضى منصور اليوم السبت بالكشف عن فيديو مصور للنجم عبد الله السعيد وهو يقوم بالتوقيع على عقد انتقاله إلى نادي الزمالك، وخاصة في ظل تأكيدات من جانب إدارة نادي الزمالك على حصول النجم عبد الله السعيد على مبلغ 40 مليون جنيه مصري مقدم العقد دون أن يقوم بإرجاعها حتى هذه اللحظة.

وفي إطار المؤتمر الصحفي أيضاً سوف يقوم المستشار مرتضى منصور بإعطاء الضوء الأخضر للنجم أحمد توفيق لاعب نادي الزمالك، وذلك من أجل الإنتقال إلى صفوف النادي الأهلي عقب نهاية الموسم بعد المقبل.