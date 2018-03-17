موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس في الدوري الفرنسي الأحد 18/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس في الدوري الفرنسي، يستقبل فريق نيس نظيره فريق باريس سان جيرمان في يوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على ملعب أليانز ريفييرا في جنوب فرنسا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس

ستُقام مباراة باريس سان جيرمان ونيس في يوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على ملعب أليانز ريفييرا، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونيس

ستكون مباراة باريس سان جيرمان ونيس منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

ترتيب باريس سان جيرمان ونيس في الدوري الفرنسي

يحتل فريق باريس سان جيرمان حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي مع امتلاكه في رصيده 80 نقطة، فيما يحتل فريق نيس حالياً المركز السابع في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 42 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق باريس سان جيرمان في الموسم الحالي

باريس سان جيرمان 0/3 أولمبيك مارسيليا / كأس فرنسا

تروا 2/0 باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان 2/1 ريال مدريد الإسباني / دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان 0/5 ميتز / الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان 1/2 أنجيه / الدوري الفرنسي

نتائج أخر 5 مباريات لفريق نيس في الموسم الحالي

نيس 1/1 نانت / الدوري الفرنسي

لوكوموتيف موسكو الروسي 0/1 نيس / الدوري الأوروبي

بوردو 0/0 نيس / الدوري الفرنسي

نيس 1/2 ليل / الدوري الفرنسي

غانغون 5/2 نيس / الدوري الفرنسي

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: داني ألفيس / تياغو سيلفا / ماركينيوس / يوري بيرشيش

خط الوسط: تياغو موتا / ماركو فيراتي / يوليان دراكسلر

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا / كيليان مبابي / إدينسون كافاني

المدرب: الإسباني أوناي إيمري

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