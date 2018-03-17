موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ في الدوري الألماني الأحد 18/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ في الدوري الألماني، يستقبل فريق لايبزيغ نظيره فريق بايرن ميونخ في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على ملعب ريد بول أرينا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ

ستُقام مباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على ملعب ريد بول أرينا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ

ستكون مباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة.

ترتيب بايرن ميونخ ولايبزيغ في الدوري الألماني

يحتل فريق بايرن ميونخ حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني مع امتلاكه في رصيده 66 نقطة، فيما يحتل فريق لايبزيغ حالياً المركز السادس في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 40 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق بايرن ميونخ في الموسم الحالي

بايرن ميونخ 0/5 بشكتاش التركي / دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ 0/0 هيرتا برلين / الدوري الألماني

فرايبورج 4/0 بايرن ميونخ / الدوري الألماني

بايرن ميونخ 0/6 هامبورغ / الدوري الألماني

بشكتاش التركي 3/1 بايرن ميونخ / دوري أبطال أوروبا

نتائج أخر 5 مباريات لفريق لايبزيغ في الموسم الحالي

لايبزيغ 2/1 كولن / الدوري الألماني

لايبزيغ 1/1 بوروسيا دورتموند / الدوري الألماني

لايبزيغ 1/2 زينيت الروسي / الدوري الأوروبي

شتوتغارت 0/0 لايبزيغ / الدوري الألماني

زينيت الروسي 1/1 لايبزيغ / الدوري الأوروبي

تشكيلة فريق بايرن ميونخ المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سيفين أورلايش

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / جيروم بواتينغ / ماتس هوميلس / ديفيد ألابا

خط الوسط: أرتورو فيدال / خاميس رودريغيز / أريين روبن / توماس مولر / فرانك ريبيري

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

المدرب: الألماني يوب هاينكس

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