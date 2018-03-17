موعد مباراة إنتر وسامبدوريا في الدوري الايطالي الأحد 18/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنتر وسامبدوريا في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق سامبدوريا نظيره فريق إنتر في يوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على ملعب لويجي فيراريس في مدينة جنوى، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة إنتر وسامبدوريا

ستُقام مباراة إنتر وسامبدوريا في يوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على ملعب لويجي فيراريس في مدينة جنوى، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة إنتر وسامبدوريا

ستكون مباراة إنتر وسامبدوريا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

ترتيب إنتر وسامبدوريا في الدوري الإيطالي

يحتل فريق إنتر حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 52 نقطة، فيما يحتل فريق سامبدوريا حالياً المركز السابع في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 44 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق إنتر في الدوري الإيطالي

إنتر 1/1 كروتوني

إنتر 1/2 بولونيا

جنوى 0/2 إنتر

إنتر 0/2 بينيفينتو

إنتر 0/0 نابولي

نتائج أخر 5 مباريات لفريق سامبدوريا في الدوري الإيطالي

سامبدوريا 1/1 تورينو

سامبدوريا 0/2 هيلاس فيرونا

ميلان 0/1 سامبدوريا

سامبدوريا 1/2 أودينيزي

كروتوني 1/4 سامبدوريا

تشكيلة فريق إنتر المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ميلان سكرينيار / جواو ميراندا / أمبروزيو

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / بورخا فاليرو / أنطونيو كاندريفا / رافينيا ألكانتارا / إيفان بيريسيتش

خط الهجوم: ماورو إيكاردي

المدرب: الإيطالي سباليتي

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