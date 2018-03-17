موعد مباراة ميلان وكييفو فيرونا في الدوري الايطالي الأحد 18/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ميلان وكييفو فيرونا في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق ميلان نظيره فريق كييفو فيرونا في يوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ميلان وكييفو فيرونا

ستُقام مباراة ميلان وكييفو فيرونا في يوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على ملعب سان سيرو، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ميلان وكييفو فيرونا

ستكون مباراة ميلان وكييفو فيرونا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

ترتيب ميلان وكييفو فيرونا في الدوري الإيطالي

يحتل فريق ميلان حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 47 نقطة، فيما يحتل فريق كييفو فيرونا حالياً المركز الخامس عشر في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 25 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ميلان في الموسم الحالي

روما 2/0 ميلان / الدوري الإيطالي

لاتسيو 0/0 ميلان وفاز ميلان بركلات الترجيح / كأس إيطاليا

ميلان 2/0 أرسنال الإنجليزي / الدوري الأوروبي

جنوى 1/0 ميلان / الدوري الإيطالي

أرسنال الإنجليزي 1/3 ميلان / الدوري الأوروبي

نتائج أخر 5 مباريات لفريق كييفو فيرونا في الدوري الإيطالي

أتالانتا 0/1 كييفو فيرونا

كييفو فيرونا 1/0 جنوى

كييفو فيرونا 1/2 كالياري

فيورنتينا 0/1 كييفو فيرونا

هيلاس فيرونا 0/1 كييفو فيرونا

تشكيلة فريق ميلان المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع: دافيدي كالابريا / ليوناردو بونوتشي / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز

خط الوسط: لوكاس بيليا / فرانك كيسي / خواكين سوسو / هاكان كالهانوغلو / جياكومو بونافينتورا

خط الهجوم: باتريك كوتروني

المدرب: الإيطالي جينارو غاتوزو

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