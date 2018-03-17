موعد مباراة روما وكروتوني في الدوري الايطالي الأحد 18/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة روما وكروتوني في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق كروتوني نظيره فريق روما في يوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة روما وكروتوني

ستُقام مباراة روما وكروتوني في يوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة روما وكروتوني

ستكون مباراة روما وكروتوني منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

ترتيب روما وكروتوني في الدوري الإيطالي

يحتل فريق روما حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 56 نقطة، فيما يحتل فريق كروتوني حالياً المركز السادس عشر في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 24 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق روما في الموسم الحالي

شاختار الاوكراني 1/2 روما / دوري أبطال أوروبا

روما 2/0 ميلان / الدوري الإيطالي

نابولي 4/2 روما / الدوري الإيطالي

روما 0/3 تورينو / الدوري الإيطالي

روما 0/1 شاختار الأوكراني / دوري أبطال أوروبا

نتائج أخر 5 مباريات لفريق كروتوني في الدوري الإيطالي

إنتر 1/1 كروتوني

كروتوني 1/1 أتالانتا

بينيفينتو 2/3 كروتوني

كروتوني 3/2 سبال

كروتوني 1/4 سامبدوريا

تشكيلة فريق روما المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف

خط الوسط: دانييلي دي روسي / كيفن ستروتمان / راجا نانيغولان

خط الهجوم: أوندر / ستيفان الشعراوي / إيدين دجيكو

المدرب: الإيطالي ايزيبيو دي فرانشيسكو

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