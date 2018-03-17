موعد مباراة نابولي وجنوى في الدوري الايطالي الأحد 18/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة نابولي وجنوى في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق نابولي نظيره فريق جنوى في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة نابولي وجنوى

ستُقام مباراة نابولي وجنوى في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على ملعب سان باولو، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الإثنين.

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القنوات الناقلة لمباراة نابولي وجنوى

ستكون مباراة نابولي وجنوى منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

ترتيب نابولي وجنوى في الدوري الإيطالي

يحتل فريق نابولي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 70 نقطة، فيما يحتل فريق جنوى حالياً المركز الثالث عشر في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 30 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق نابولي في الموسم الحالي

نابولي 0/1 سبال / الدوري الإيطالي

لايبزيغ الألماني 2/0 نابولي / الدوري الأوروبي

كالياري 5/0 نابولي / الدوري الإيطالي

نابولي 4/2 روما / الدوري الإيطالي

إنتر 0/0 نابولي / الدوري الإيطالي

نتائح أخر 5 مباريات لفريق جنوى في الدوري الإيطالي

لاتسيو 2/1 جنوى

كييفو فيرونا 1/0 جنوى

جنوى 0/2 إنتر

بولونيا 0/2 جنوى

جنوى 1/0 ميلان

تشكيلة فريق نابولي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: بيبي رينا

خط الدفاع: هيساج / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي

خط الوسط: آلان / جورجينيو / ماريك هامسيك

خط الهجوم: لورينزو إنسيني / خوسيه ماريا كاييخون / دريس ميرتينز

المدرب: الإيطالي ماوريزيو ساري

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