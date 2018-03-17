موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الاسباني الاحد 18/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، يستقبل فريق برشلونة نظيره فريق أتلتيك بيلباو في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

ستُقام مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على ملعب الكامب نو، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

ستكون مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو منقولة بشكل حصري عبر شبكو قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون المباراة منقولة أيضاً عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة وذلك بصوت المعلق الجزائري عادل خلو.

ترتيب برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

يحتل فريق برشلونة حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 72 نقطة، فيما يحتل فريق أتلتيك بيلباو حالياً المركز الثاني عشر في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 35 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق برشلونة في الموسم الحالي

برشلونة 1/6 جيرونا / الدوري الإسباني

لاس بالماس 1/1 برشلونة / الدوري الإسباني

برشلونة 0/1 أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني

ملقا 2/0 برشلونة / الدوري الإسباني

برشلونة 0/3 تشيلسي الإنجليزي / دوري أبطال أوروبا

نتائج أخر 5 مباريات لفريق أتلتيك بيلباو في الموسم الحالي

أتلتيك بيلباو 1/1 فالنسيا / الدوري الإسباني

إشبيلية 0/2 أتلتيك بيلباو / الدوري الإسباني

أولمبيك مارسيليا الفرنسي 1/3 أتلتيك بيلباو / الدوري الأوروبي

أتلتيك بيلباو 0/2 ليغانيس / الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو 2/1 أولمبيك مارسيليا الفرنسي / الدوري الأوروبي

تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا

خط الوسط: باولينيو / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز

المدرب: الإسباني فالفيردي

مقدمة عن مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

يدخل فريق برشلونة هذه المواجهة المرتقبة تحت قيادة مدربه الإسباني فالفيردي وهو في حالة معنوية مثالية، وخاصة بعدما نجح الفريق الكتالوني في تخطي عقبة فريق تشيلسي الإنجليزي في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولا شك أن قرعة الدور ربع النهائي قد ساهمت أيضاً في ارتفاع مؤشر التفاؤل لدى جماهير نادي برشلونة، وذلك بعدما وجد فريق برشلونة نفسه في مواجهة فريق روما الإيطالي، مما قد يجعل مهمة فريق برشلونة سهلة نوعاً ما من أجل الوصول إلى المربع الذهبي.

حيث يحتاج فريق برشلونة إلى حسم بطاقة التأهل منذ مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو بين أرضه وجماهيره الغفيرة، أما في حالة نجاح فريق روما في الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب، حينها سوف تكون كافة الاحتمالات واردة في مباراة الإياب على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وخاصة في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه فريق روما في الموسم الحالي.

ولكن قبل التفكير في هذه المباراة الهامة أمام فريق روما، يجب على فريق برشلونة أولاً أن يحسم أمر لقب الدوري الإسباني، وعلى الرغم من أن الفارق بين البارسا وبين مُلاحقه المباشر فريق أتلتيكو مدريد ثمانية نقاط كاملة، إلا أن الفريق الكتالوني لا تزال لديه مباريات في غاية الصعوبة مما يجعل الفوز واجباً في كل مبارياته القادمة في إطار سعيه إلى التتويج بالثلاثية في نهاية الموسم الحالي.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار على حساب فريق أتلتيك بيلباو في آخر 8 مباريات جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري الإسباني

نجح فريق برشلونة في الحفاظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 6 مباريات أمام فريق أتلتيك بيلباو من أصل المباريات ال8 الأخيرة التي جمعت بينهما في مسابقة الدوري الإسباني

لم يتعرض فريق برشلونة إلى أي خسارة على الإطلاق في 35 مباراة على التوالي منذ الموسم الماضي وحتى الآن في مسابقة الدوري الإسباني، حيث نجح في تحقيق الانتصار في 29 مباراة، وفي مقابل ذلك سقط في فح التعادل في 6 مباريات أخرى

لم ينجح فريق أتلتيك بيلباو في تحقيق الانتصار على حساب فريق برشلونة على ملعب الكامب نو في مسابقة الدوري الإسباني منذ شهر نوفمبر عام 2001 م، وحينها فاز فريق أتلتيك بيلباو بهدفين مقابل هدف واحد

نجح البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة في تسجيل 16 هدفاً في شباك فريق أتلتيك بيلباو وذلك في 18 مباراة خاضها أمام الفريق الباسكي

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