موعد مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال في الدوري الاسباني الاحد 18/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال في الدوري الإسباني، يستقبل فريق فياريال نظيره فريق أتلتيكو مدريد في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على ملعب سيراميكا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال

ستُقام مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على ملعب سيراميكا، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وفياريال

ستكون مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

ترتيب أتلتيكو مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

يحتل فريق أتلتيكو مدريد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 64 نقطة، فيما يحتل فريق فياريال حالياً المركز السادس في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 44 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق أتلتيكو مدريد في الموسم الحالي

أتلتيكو مدريد 0/4 ليغانيس / الدوري الإسباني

برشلونة 0/1 أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد 0/3 لوكوموتيف موسكو الروسي / الدوري الأوروبي

أتلتيكو مدريد 0/3 سيلتا فيغو / الدوري الإسباني

لوكوموتيف موسكو الروسي 5/1 أتلتيكو مدريد / الدوري الأوروبي

نتائج أخر 5 مباريات لفريق فياريال في الموسم الحالي

فياريال 1/0 أولمبيك ليون الفرنسي / الدوري الأوروبي

فياريال 0/1 خيتافي / الدوري الإسباني

إيبار 0/1 فياريال / الدوري الإسباني

فياريال 2/0 جيرونا / الدوري الإسباني

لاس بالماس 2/0 فياريال / الدوري الإسباني

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: خوانفران / دييغو جودين / خيمينيز / فيليبي لويس

خط الوسط: غابي فيرنانديث / توماس بارتي / كوكي / ساؤول نيغويز

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / دييغو كوستا

المدرب: الأرجنتيني دييغو سيميوني

إقرأ أيضاً: موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الاسباني الاحد 18/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة