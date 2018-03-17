موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الاسباني الاحد 18/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني، يستقبل فريق ريال مدريد نظيره فريق جيرونا في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

ستُقام مباراة ريال مدريد وجيرونا في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الإثنين.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا

ستكون مباراة ريال مدريد وجيرونا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون المباراة منقولة أيضاً عبر شاشة قناة بي إن سبورت 4K المشفرة وذلك بصوت المعلق أحمد البلوشي.

ترتيب ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني

يحتل فريق ريال مدريد حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 57 نقطة، فيما يحتل فريق جيرونا حالياً المركز السابع في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 43 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ريال مدريد في الموسم الحالي

ريال مدريد 0/4 ديبورتيفو ألافيس / الدوري الإسباني

إسبانيول 0/1 ريال مدريد / الدوري الإسباني

ريال مدريد 1/3 خيتافي / الدوري الإسباني

باريس سان جيرمان الفرنسي 2/1 ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا

إيبار 2/1 ريال مدريد / الدوري الإسباني

نتائج أخر 5 مباريات لفريق جيرونا في الدوري الإسباني

جيرونا 0/3 ليغانيس

برشلونة 1/6 جيرونا

جيرونا 0/1 سيلتا فيغو

فياريال 2/0 جيرونا

جيرونا 0/2 ديبورتيفو لاكورونيا

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفاخال / ناتشو فيرنانديز / سيرخيو راموس / مارسيلو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / إيسكو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة

المدرب: الفرنسي زين الدين زيدان

مقدمة عن مباراة ريال مدريد وجيرونا

يدخل فريق ريال مدريد هذه المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه، وذلك من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد الأوروبي.

ولا شك أن معنويات الفريق الملكي باتت مرتفعة للغاية بعدما نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي عقب تخطيه عقبة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن الترقب بات الآن كبيراً للغاية من طرف جماهير النادي الملكي وخاصة بعدما أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من المسابقة عن وقوع فريق ريال مدريد مع فريق يوفنتوس الإيطالي العريق.

وسوف تحمل هذه المواجهة طابعاً خاصاً للغاية بالنسبة إلى فريق يوفنتوس، وخاصة بعدما خسر فريق يوفنتوس لقب المسابقة الأوروبية الأعرق في نسخة العام الماضي، وذلك في الدور النهائي من عمر المسابقة على يد فريق ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ولكن بعيداً عن المواجهة المنتظرة مع فريق يوفنتوس، يجب على الفريق الملكي أولاً أن يأخذ حذره من فريق جيرونا بشكل جيد، وذلك نظراً إلى المستوى الملفت للغاية الذي يُقدمه الفريق الكتالوني منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة.

وهو الأمر الذي ساهم في احتلاله حالياً المركز السابع في جدول ترتيب الليغا الإسبانية، مما جعله أيضاً يطمح في إنهاء الموسم ضمن إحدى المقاعد المؤهلة إلى مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، علماً بأن فريق جيرونا كان قد نجح في تحقيق مفاجأة مدوية في مباراة الدور الأول أمام فريق ريال مدريد وذلك حينما فاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ريال مدريد وجيرونا

لم يواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق جيرونا على مدار التاريخ سوى في مباراة واحدة فقط لا غير، والتي كانت في الدور الأول من عمر الموسم الحالي في مسابقة الدوري الإسباني، وفاز فيها فريق جيرونا بهدفين مقابل هدف واحد

فشل فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار على الفرق القادمة من إقليم كتالونيا في ثلاثة مباريات متتالية في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي

نجح الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد في تسجيل أربعة عشر هدفاً لمصلحة فريقه في مسابقة الدوري الإسباني منذ مطلع العام الحالي 2018 م وحتى الآن

إقرأ أيضاً: موعد مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال في الدوري الاسباني الاحد 18/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة