مرتضى منصور يكشف المستور ويعرض صور توقيع عبد الله السعيد مع نادي الزمالك

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فجر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حالياً مفاجأة من العيار الثقيل كما كان متوقعاً، وذلك بعدما قام بعرض صور توقيع النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الأهلي مع نادي الزمالك.

فمن خلال المؤتمر الصحفي الذي يتم عقده حالياً في مقر نادي الزمالك، عرض المستشار مرتضى منصور صور عملية توقيع العقد للنجم عبد الله السعيد مع نادي الزمالك، حيث ظهر النجم عبد الله السعيد في الصور مع الكابتن إسماعيل يوسف المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك.

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كما قام المستشار مرتضى منصور أيضاً باستعراض النسخ الأربعة من العقود التي قام النجم عبد الله السعيد بالتوقيع عليها مع نادي الزمالك، وأيضاً قام باستعراض قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم عبد الله السعيد والذي وصل قيمته إلى مبلغ 100 مليون دولار.

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