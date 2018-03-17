موعد مباراة الزمالك وديشا في كأس الاتحاد الإفريقي الأحد 18/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة الزمالك وديشا في كأس الاتحاد الإفريقي، يستقبل فريق الزمالك نظيره فريق ديشا الإثيوبي في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار إياب دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2018 م.

موعد مباراة الزمالك وديشا

ستُقام مباراة الزمالك وديشا في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على ملعب السلام، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وديشا

ستكون مباراة الزمالك وديشا منقولة بشكل حصري عبر شاشة قناة أون سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

ترتيب الزمالك وديشا في الدوري المصري والإثيوبي

يحتل فريق الزمالك حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 54 نقطة، فيما يحتل فريق ديشا حالياً المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإثيوبي مع امتلاكه في رصيده 19 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق الزمالك في الموسم الحالي

بتروجيت 3/1 الزمالك / الدوري المصري الممتاز

النصر 2/1 الزمالك / الدوري المصري الممتاز

الزمالك 0/3 طلائع الجيش / الدوري المصري الممتاز

ديشا الإثيوبي 1/2 الزمالك / كأس الإتحاد الإفريقي

الزمالك 1/4 الرجاء / الدوري المصري الممتاز

قائمة فريق الزمالك في مباراته أمام ديشا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي / محمود عبد الرحيم جنش / عمر صلاح

خط الدفاع: محمود حمدي الونش / محمود علاء / إسلام جمال / حازم إمام / حمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / أحمد داوودا / معروف يوسف / عماد فتحي / أحمد مدبولي / أحمد توفيق / محمد عنتر / محمود عبد العاطي / محمد أشرف / أيمن حفني / محمد الشامي / محمد إبراهيم

خط الهجوم: باسم مرسي / نانا بوكو

تشكيلة فريق الزمالك المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / معروف يوسف

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / عماد فتحي / أيمن حفني / محمد عنتر

خط الهجوم: باسم مرسي

المدرب: المصري إيهاب جلال

إقرأ أيضاً: موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الاسباني الاحد 18/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة