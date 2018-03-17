موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي في كأس إنجلترا الأحد 18/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، يستقبل فريق ليستر سيتي نظيره فريق تشيلسي في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على ملعب كينغ باور، وذلك في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2018 م.

موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي

ستُقام مباراة تشيلسي وليستر سيتي في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على ملعب كينغ باور، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليستر سيتي

ستكون مباراة تشيلسي وليستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

ترتيب تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق تشيلسي حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 56 نقطة، فيما يحتل فريق ليستر سيتي حالياً المركز الثامن في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 40 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق تشيلسي في الموسم الحالي

تشيلسي 1/1 برشلونة الإسباني / دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد 1/2 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي 0/1 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز

تشيلسي 1/2 كريستال بالاس / الدوري الإنجليزي الممتاز

برشلونة الإسباني 0/3 تشيلسي / دوري أبطال أوروبا

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ليستر سيتي في الموسم الحالي

مانشستر سيتي 1/5 ليستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز

ليستر سيتي 0/1 شيفيلد يونايتد / كأس الاتحاد الإنجليزي

ليستر سيتي 1/1 ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز

ليستر سيتي 1/1 بورنموث / الدوري الإنجليزي الممتاز

وست بروميتش ألبيون 4/1 ليستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز

تشكيلة فريق تشيلسي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ويلي كاباييرو

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / غاري كاهيل / أنطونيو روديغر

خط الوسط: فيكتور موزيس / نغولو كانتي / سيسك فابريغاس / ماركوس ألونسو / ويليان / إيدين هازارد

خط الهجوم: ألفارو موراتا

المدرب: الإيطالي أنطونيو كونتي

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