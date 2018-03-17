توتنهام يحجز أولى بطاقات نصف نهائي كأس إنجلترا عقب فوزه السهل على سوانزي

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تأهل فريق توتنهام هوتسبير إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه السهل خارج أرضه على حساب مضيفه فريق سوانزي سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب الحرية.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق توتنهام هوتسبير في المباراة كلاً من الدنماركي كريستيان إريكسن في الدقيقة الحادية عشر والدقيقة الثانية والستين، إضافة إلى الأرجنتيني إريك لاميلا في الدقيقة الخامسة والأربعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2018 م، ليضمن بذلك فريق توتنهام هوتسبير خوض مباراة الدور نصف النهائي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية في إنتظار معرفة منافسه المقبل عقب نهاية جميع مباريات الدور ربع النهائي.

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