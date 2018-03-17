محمد صلاح يسطع في سماء إنجلترا برباعية شخصية في مرمى واتفورد

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واصل الفرعون المصري محمد صلاح تألقه الملفت مع فريقه ليفربول الإنجليزي بعدما ساهم في فوزه فريقه العريض على حساب ضيفه فريق واتفورد بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من الفرعون المصري محمد صلاح في الدقيقة الرابعة والدقيقة الثالثة والأربعين والدقيقة السابعة والسبعين والدقيقة الخامسة والثمانين، إضافة إلى البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة التاسعة والأربعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق واتفورد عند 36 نقطة في المركز العاشر في الترتيب.

ومن جانبه نجح الفرعون المصري محمد صلاح في الانفرد بصدارة لائحة ترتيب الهدافين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما رفع رصيد أهدافه إلى 28 هدف بفارق أربعة أهداف عن صاحب المركز الثاني الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، بينما رفع الفرعون المصري محمد صلاح رصيد أهدافه مع فريق ليفربول على مستوى جميع المسابقات إلى 36 هدفاً.

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