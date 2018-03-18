مصادر صحفية تؤكد غضب كوبر بشدة من أزمة السعيد قبل مونديال روسيا

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي عن شعور الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، وذلك بخصوص أزمة النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الأهلي قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا بأشهر قليلة فقط.

حيث أشارت المصادر إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر غاضب وبشدة من الأزمة التي أوقع فيها النجم عبد الله السعيد نفسه قبل مونديال روسيا المقبل، وذلك من خلال توقيعه على عقد انتقاله إلى نادي الزمالك، ومن ثم تجديد عقده مع النادي الأهلي أي أنه قام بالتوقيع لناديين في وقت واحد.

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وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى إيقافه لمدة ثمانية أشهر كاملة، علماً بأن مجلس إدارة النادي الأهلي قد أكد عقب هذه الأزمة أن النجم عبد الله السعيد سوف يعود إلى التدرب بشكل طبيعي رفقة فريق الأهلي بعد نهاية فترة التوقف الدولي القادمة، ولكن دون التطرق إلى الحديث عن موضوع مشاركته من جديد في المباريات.

وبناءً على ذلك من الممكن أن يتأثر مستوى النجم عبد الله السعيد قبل انطلاقة المونديال وخاصة من الناحية البدنية، مما سوف يؤدي إلى ظهور مشكلة جديدة أمام المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، علماً بأن الأخير كان قد انتهى في الأيام القليلة الماضية من مشكلة عدم توفر المهاجم الصريح للمنتخب الوطني المصري.

حيث انتهت هذه المشكلة بنسبة كبيرة للغاية لأحفاد الفراعنة، وخاصة بعدما المهاجم مروان محسن لاعب النادي الأهلي من الإصابة وأصبح يؤدي بشكل جيد مع المارد الأحمر في الآونة الأخيرة، إضافة إلى عودة المهاجم باسم مرسي لاعب نادي الزمالك هو الآخر إلى مستواه المعهود.

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