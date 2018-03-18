اتحاد الكرة يكشف عن مفاجأة سارة بخصوص مباراتي مصر مع اليونان والبرتغال

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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي عن مفاجأة سارة، وذلك بخصوص المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، وذلك أمام كلاً من منتخب اليونان ومن ثم أمام منتخب البرتغال في إطار تحضيرات أحفاد الفراعنة من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

حيث أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن الشركة الراعية للمنتخب الوطني المصري قد حصلت على حقوق بث المباراتين الوديتين مع كلاً من المنتخب اليوناني إضافة إلى المنتخب البرتغالي، كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حصوله على نسبة 30% من إيرادات المباراتين بعدما توصل إلى اتفاق مع الشركة المنظمة للمباراتين.

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