عمرو جمال يقترب من التعاقد رسمياً مع هلسنكي الفنلندي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي أن المهاجم المصري عمرو جمال لاعب النادي الأهلي والمعار حالياً لنادي بيدفيست الجنوب أفريقي، بات قريباً للغاية من التعاقد بشكل رسمي مع نادي هلسنكي الفنلندي.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي هلسنكي باتت على أعتاب التوصل إلى اتفاق نهائي مع مجلس إدارة النادي الأهلي من أجل حسم الصفقة بأسرع وقت ممكن خلال الساعات القليلة القادمة، علماً بأن العائق الوحيد حتى الآن من أجل إتمام الصفقة بنجاح هو قيمة الشرط الجزائي الذي يرغب النادي الأهلي في وضعه في العقد والذي تصل قيمته إلى مبلغ مليون دولار.

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