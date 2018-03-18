قرار هام من اتحاد الكرة بخصوص أزمة النجم عبد الله السعيد

Advertisements

اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي قراراً في غاية الأهمية، وذلك بخصوص أزمة النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

حيث قرر الاتحاد المصري لكرة القدم عدم إيقاف النجم عبد الله السعيد طوال الفترة القادمة قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل، وذلك حتى يكون اللاعب جاهزاً سواء من الناحية الفنية أو البدنية أو حتى النفسية من أجل المشاركة مع المنتخب الوطني المصري في المونديال، وخاصة وأنه يُعتبر أحد الركائز الأساسية في صفوف المنتخب المصري.

Advertisements

ومن جانبه لن يتمكن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور من تقديم عقد اللاعب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم سوى في اليوم الأول من شهر يوليو المقبل، وبالتالي لن يتم التحقيق مع النجم عبد الله السعيد من طرف لجنة شئون اللاعبين سوى بعد نهاية مونديال روسيا المقبل.

وكان النجم عبد الله السعيد قد قام بالتوقيع على عقد انتقاله إلى نادي الزمالك انطلاقاً من الموسم المقبل، ولكنه قام بعدها بفترة قصيرة بتجديد عقده مع النادي الأهلي لمدة عامين، مما جعله مهدداً بالإيقاف لمدة قد تصل إلى ثمانية أشهر كاملة في حالة استمر باللعب في الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل.

إقرأ أيضاً: عمرو جمال يقترب من التعاقد رسمياً مع هلسنكي الفنلندي