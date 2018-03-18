قرار هام من سمير حلبية بخصوص التوأم حسام وإبراهيم حسن

اتخذ مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية قراراً هاماً في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر مارس الحالي، وذلك بخصوص كلاً من التوأم حسام وإبراهيم حسن.
حيث قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي تجديد عقد كلاً من التوأم حسام وإبراهيم حسن مع النادي المصري البورسعيدي للعام الرابع على التوالي، وذلك بعدما توصل مع الطرفين إلى اتفاق يشمل أيضاً تجديد عقد كامل أعضاء الجهاز الفني والطبي لفريق المصري البورسعيدي، ليُصبح العقد الجديد ممتداً حتى نهاية الموسم المقبل 2018 / 2019 م.
ويأتي ذلك بعدما نجح الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي رفقة توأمه إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي في إيصال فريق المصري البورسعيدي إلى دور المجموعات من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي في نسخة العام الحالي 2018.
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