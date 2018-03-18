موعد مباريات اليوم الأحد 18/3/2018 والقنوات الناقلة لها

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يشهد اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي إقامة العديد من المباريات في مختلف المسابقات والدوريات الأوروبية، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات إضافة إلى القنوات الناقلة لها.

موعد مباراة مارسيليا وليون

ستُقام مباراة مارسيليا وليون في مساء اليوم الأحد على ملعب الفيلودروم في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

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وستكون مباراة مارسيليا وليون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وهانوفر

ستُقام مباراة بوروسيا دورتموند وهانوفر اليوم الأحد على ملعب سيغنال إيدونا بارك في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة بوروسيا دورتموند وهانوفر منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد فؤاد هو معلق المباراة.

موعد مباراة لاتسيو وبولونيا

ستُقام مباراة لاتسيو وبولونيا في مساء اليوم الأحد على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة لاتسيو وبولونيا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق محمد فوزي هو معلق المباراة.

موعد مباراة إشبيلية وليغانيس

ستُقام مباراة إشبيلية وليغانيس اليوم الأحد في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة إشبيلية وليغانيس منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق عامر الخوذيري هو معلق المباراة.

موعد مباراة ساوثهامبتون وويجان أتلتيك

ستُقام مباراة ساوثهامبتون وويجان اليوم الأحد على ملعب سانت ماري في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2018، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة ساوثهامبتون وويجان منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

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