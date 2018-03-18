نادي سعودي يُقدم عرضاً مغرياً للأهلي من أجل ضم السعيد الصيف المقبل

ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي أن أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين قد قدم عرضاً مغرياً للغاية إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع النجم عبد الله السعيد في الميركاتو الصيفي المقبل.
حيث أشارت التقارير إلى أن أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين عرض على النادي الأهلي مبلغ 3 مليون دولار، وذلك من أجل شراء النجم عبد الله السعيد بشكل نهائي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، علماً بأن الراتب السنوي للنجم عبد الله السعيد سوف تصل قيمته إلى مبلغ مليون دولار.
كما أضافت التقارير أيضاً أن المفاوضات قد تأخذ وقتاً بعض الشئ بين الطرفين، وخاصة في ظل رغبة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في عدم التفريط في خدمات النجم عبد الله السعيد سوى في حالة دفع مبلغ 4 مليون دولار.
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