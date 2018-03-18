عصام عبد الفتاح: أزمة عبد الله السعيد حدثت في وقت غير مناسب تماماً

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تحدث الكابتن عصام عبد الفتاح الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حالياً في صباح اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي عن أزمة النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد الكابتن عصام عبد الفتاح أن أزمة النجم عبد الله السعيد حديث في وقت غير مناسب على الإطلاق، وخاصة وأنها جاءت مباشرة قبل أول تجمع للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم استعداداً للمشاركة في مونديال روسيا المقبل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن عصام عبد الفتاح إلى أن كلاً من الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر إضافة إلى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يقع عليهما الآن دوراً كبيراً للغاية من أجل محاولة إخراج النجم عبد الله السعيد من الحالة النفسية السيئة التي يعيشها في الوقت الحالي.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن عصام عبد الفتاح على أن القانون وحده هو من سيكون له الحكم النهائي في هذه الأزمة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن ذلك الملف لن يتم فتحه من طرف الاتحاد المصري لكرة القدم إلا عقب نهاية مشوار المنتخب المصري في مونديال روسيا المقبل.

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