نجم أرسنال سابقاً يكشف عن قيمة محمد صلاح في الميركاتو المقبل

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كشف النجم الإنجليزي السابق مارتن كيون لاعب نادي أرسنال الإنجليزي سابقاً اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي عن قيمة الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي حالياً، وذلك قبل موعد سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أكد النجم مارتن كيون أن قيمة بيع الفرعون المصري محمد صلاح سوف تتخطى قيمة كثيراً القيمة التي حصل عليها نادي ليفربول إثر بيع النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لنادي برشلونة الإسباني في الميركاتو الشتوي الماضي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم مارتن كيون على أن قيمة الفرعون المصري محمد صلاح سوف تصل ربما إلى مبلغ 145 مليون جنيه إسترليني، وخاصة في ظل العطاء الكبير الذي يُقدمه اللاعب مع نادي ليفربول منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة.

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