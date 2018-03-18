الأهلي يستعد لتجديد مفاوضاته مع نجم كبير لضمه بعد مونديال روسيا

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يستعد لكي يُقدم عرضاً جديداً إلى أحد نجوم الدوري المصري الممتاز في الفترة القادمة، وذلك تمهيداً للتعاقد معه عقب نهاية مونديال روسيا المقبل مباشرة.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الأهلي سوف يفتح خط المفاوضات من جديد مع النجم محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، وذلك سعياً للتعاقد معه بشكل رسمي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي الأهلي مستعد للموافقة على الشروط المالية التي سوف تضعها إدارة نادي الإسماعيلي من أجل إتمام الصفقة بنجاح، علماً بأن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان سبق وأن رفض بيع النجم محمد عواد إلى النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي.

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