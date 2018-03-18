تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام ديشا الإثيوبي

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة ضيفه فريق ديشا الإثيوبي في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار إياب دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2018 م.

ومن جانبه من المتوقع أن يقوم الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة: أحمد الشناوي / حازم إمام / محمود حمدي الونش / محمود علاء / معروف يوسف / طارق حامد / محمود عبد العزيز / أحمد مدبولي / محمد إبراهيم / محمد عنتر / باسم مرسي.

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