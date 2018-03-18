صحيفة عالمية تُشيد بأرقام محمد صلاح القياسية مع ليفربول

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تحدثت إحدى الصحف العالمية اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي عن الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بخصوص الأرقام القياسية التي يستمر الفرعون المصري في تحطيمها في الملاعب الإنجليزية والأوروبية بشكل عام.

حيث أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن تسجيل الفرعون المصري محمد صلاح سوبر هاتريك في المباراة الماضية لفريقه أمام فريق واتفورد، جعله يرفع رصيد أهدافه إلى 36 هدفاً من فريق الريدز في الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات.

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وتنقسم هذه الأهداف إلى 28 هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى سبعة أهداف أخرى في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأيضاً هدف وحيد فقط في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك من خلال مشاركته مع فريق ليفربول في 41 مباراة حتى الآن منذ مطلع الموسم الحالي.

كما أضافت الصحيفة أيضاً أن الفرعون المصري محمد صلاح لا يُنافس فقط على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، بل إنه يُنافس أيضاً على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في القارة الأوروبية بأكملها، والتي تشهد صراعاً في غاية الشراسة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني إضافة إلى بعض الأسماء الأخرى.

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