نجم كبير مهدد بالغياب عن منتخب مصر في معسكر مارس

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي أن أحد نجوم المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بات مهدداً بالغياب عن معسكر شهر مارس الحالي، وذلك بسبب تعرضه إلى الإصابة قبل التحاقه مباشرة بصفوف المنتخب المصري.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم حسين الشحات لاعب نادي العين الإماراتي قد تعرض إلى إصابة قوية نوعاً ما في كاحل القدم، وذلك في المباراة الماضية لفريقه أمام غريمه التقليدي فريق الجزيرة الإماراتي في إطار مسابقة دوري الخليج العربي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن النجم المصري حسين الشحات سوف يخضع اليوم الأحد إلى الفحوصات الطبية اللازمة، وذلك من أجل تحديد مدى حجم إصابته إضافة إلى إمكانية إنضمامه إلى صفوف المنتخب الوطني المصري من عدمها.

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