الصحافة الإنجليزية تتغنى بمحمد صلاح بعد رباعيته في مرمى واتفورد

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تصدر الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي أغلفة الصحف الإنجليزية الصادرة في صباح اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي، وذلك بعد تألقه بشكل ملفت في مساء يوم أمس السبت إضافة إلى تسجيله أربعة أهداف في شباك فريق واتفورد على ملعب أنفيلد رود.

حيث تغنت أغلب الصحف الإنجليزية بالإنجاز الكبير والأرقام القياسية التي يُحطمها الفرعون المصري محمد صلاح، وخاصة بعدما رفع رصيد أهدافه مع فريق ليفربول إلى 36 هدفاً على مستوى جميع المسابقات مع العلم بأن الموسم الحالي هو أول موسم للفرعون المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول.

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ومن جانبها قامت صحيفة “ذا صن” بالمقارنة بين الفرعون المصري محمد صلاح وبين الثلاثي كيفن دي بروين إضافة إلى إيدين هازارد وأيضاً أليكسيس سانشيز، حيث نجح الفرعون المصري محمد صلاح لوحده في تسجيل 28 هدفاً لمصلحة فريقه ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما سجل اللاعبين الثلاثة معاً 26 هدفاً لمصلحة أنديتهم في البريمرليغ أيضاً.

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