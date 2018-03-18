تعرف على رسالة مرتضى منصور لفريق الزمالك قبل مواجهة ديشا الإثيوبي

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حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه رسالة هامة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تنتظر الفارس الأبيض في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي أمام ضيفه فريق ديشا الإثيوبي في إطار إياب دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2018 م.

حيث قام المستشار مرتضى منصور بإجراء اتصال هاتفي في صباح اليوم بالجهاز الفني لفريق الزمالك، وطلب منه إعلام لاعبي فريق الزمالك أن مجلس الإدارة يثق في قدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية وفوز مريح على حساب فريق ديشا الإثيوبي، وذلك في إطار سعيهم نحو الهدف الأسمى وهو تحقيق اللقب الإفريقي في نهاية المطاف.

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