قرار هام من البدري قبل سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات

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اتخذ الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قراراً هاماً اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي، وذلك عقب عودة بعثة فريق الأهلي إلى العاصمة المصرية القاهرة قادمة من دولة الغابون.

حيث قرر الكابتن حسام البدري أن يعود لاعبو المارد الأحمر إلى التدريبات الجماعية في يوم الخميس المقبل الموافق لليوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي، وهو ما يعني بالتالي حصول لاعبي فريق الأهلي غير الدوليين على راحة سلبية من التدريبات منذ اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل.

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ومن المقرر أن تُسافر بعثة فريق الأهلي إلى دولة الإمارات في اليوم السادس والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك من أجل خوض مباراة ودية أمام فريق أهلي الفجيرة الإماراتي في اليوم السابع والعشرين، على أن تعود بعثة المارد الأحمر إلى العاصمة المصرية القاهرة في اليوم الثامن والعشرين من الشهر ذاته.

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