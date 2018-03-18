الخطيب يرد بإحترافية على هجوم مرتضى منصور

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قام الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالرد بشكل إحترافي اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مارس الحالي على تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأخيرة والتي هاجم فيها النادي الأهلي ومجلس إدارته.

فمن خلال الاحتفالية التي يُنظمها النادي الأهلي اليوم الأحد في المقر الرئيسي بالجزيرة تحت شعار “عائلة الأهلي تُكرم الأساطير”، قال الكابتن محمود الخطيب: “قيمة وعظمة النادي الأهلي في تاريخه وتمسكه بالمبادئ والقيم”.

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وفي إطار حديثه أيضاً شدد الكابتن محمود الخطيب على أن كامل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي محترفين ولا يحبون الظهور كثيراً في الإعلام، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النادي الأهلي لديه متحدث رسمي يتحدث دائماً مع وسائل الإعلام بإسم النادي الأهلي.

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